Sanità, Sindaca Salis nomina Cremonesi consulente gratuito per Genova

Genova – Un incarico per due anni, a titolo gratuito, per individuare e proporre soluzioni strategiche in materia di Sanità. Lo ha affidato la sindaca di Genova Silvia Salis a Paolo Cremonesi, ex primario di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza all’ospedale Galliera dove ha esercitato dal 2002 ad aprile 2025 e ora consulente medico.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di promuovere i temi della salute e dell’ambiente, sia dal punto di vista dell’innalzamento dell’aspettativa di via sia per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali impattanti sul benessere della comunità

A Cremonesi saranno anche delegati i rapporti con gli uffici regionali competenti in materia e vedrà come assessorato di riferimento quello al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità.