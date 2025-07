Genova, incidente sul lavoro in via San Vincenzo: grave un uomo

Genova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata odierna, venerdì 4 luglio, in via San Vincenzo, in pieno centro a Genova.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un operaio che stava lavorando su una scala avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra dopo un volo di diversi metri. Nell’impatto avrebbe sbattuto violentemente la testa e avrebbe anche perso conoscenza.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’avrebbero intubato per poi trasportarlo in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche i Carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

