Genova – Una notte molto movimentata quella appena trascorsa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove un uomo portato in precedenza dalle forze dell’ordine ha iniziato a dare in escandescenze minacciando e aggredendo il personale sanitario presente e anche altri pazienti che si trovavano lì in attesa di essere visitati.

L’uomo ha continuato ad inveire, sputando verso gli infermieri e lanciando oggetti, che hanno danneggiato l’impianto antincendio e hanno richiesto l’intervento di alcuni tecnici per la manutenzione.

Per riportare la situazione sotto controllo, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, alcuni infermieri sono intervenuti, cercando di bloccarlo e subendo in risposta calci e pugni.

“L’episodio ha evidenziato ancora una volta la grave assenza di procedure e protocolli operativi chiari ed efficaci necessari per la corretta gestione di questa tipologia di utenza. Non è possibile che un paziente giunto con quelle caratteristiche, debba stazionare anche per diverse ore nei locali del Pronto Soccorso con grave pericolo per personale e utenza, considerato che inevitabilmente tali circostanze determinano un evidente quanto inaccettabile disservizio interrompendo di fatto un servizio pubblico.

Proprio durante l’ultimo incontro in Prefettura nell’ambito del percorso di denuncia portato avanti dalla UIL FPL e dalla FP CGIL sulla sicurezza nei PS di Genova, abbiamo chiesto la necessità di prevedere protocolli operativi efficaci che possano limitare al massimo il pericolo di episodi di violenza durante la gestione di pazienti in attesa della necessaria valutazione psichiatrica. Appare inoltre evidente come il ripristino dei posti di polizia e di locali adeguati all’approccio a questo tipo di pazienti diventi elemento imprescindibile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro considerato il dilagare degli episodi di aggressioni fisiche ai danni del personale sanitario, fenomeno che non ci stancheremo mai di contrastare rivendicando ogni tipo di intervento a politica e istituzioni coinvolte”, ha commentato il segretario generale di Uil Fpl Genova, Marco Vannucci.——————————————————————————————————

