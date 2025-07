Ameglia, festa in spiaggia finisce in rissa: accoltellato un minorenne

Ameglia (La Spezia) – Doveva essere un momento di svago e di festa tra giovani, ma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. É avvenuto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio in spiaggia a Fiumaretta, località del comune di Ameglia, nello spezzino, dove una festa in spiaggia si è improvvisamente trasformata in una rissa che ha coinvolto più persone.

Ad avere la peggio è stato un giovane ancora minorenne e che è stato colpito da una coltellata al gluteo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi e la ferita è risultata essere soltanto superficiale. Nonostante questo, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno soccorso e trasportato all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ricostruito le indagini e hanno fermato un 18enne, ritenuto il presunto responsabile. Il giovane dovrà rispondere di lesioni aggravate, mentre sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire tutti i contorni della vicenda.

