Genova, scheletro umano trovato nel torrente Geirato

Genova – Uno scheletro umano è stato ritrovato nel torrente Geirato nel quartiere genovese di Molassana. É accaduto nel pomeriggio di oggi, quando un passante ha notato delle ossa che spuntavano tra le pietre, probabilmente trascinate dall’acqua dopo le piogge di domenica. Inizialmente c’era il sospetto che potessero trattarsi di ossa di un cinghiale ma l’ispezione più approfondita ha permesso di individuare il cranio togliendo ogni possibile dubbio. Si tratta di un corpo in ormai avanzato stato di decomposizione – tanto da essere presente praticamente soltanto lo scheletro.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i sanitari del 118, mentre è stata parzialmente chiusa via Geirato, proprio sul ponte sopra il torrente, per permettere ai pompieri di calarsi con l’autoscala.

Al momento non si conosce l’identità della persona morta e dai primi accertamenti fatti non è possibile nemmeno stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. Prematuro anche ipotizzare la causa del decesso.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che sia presente sul torrente soltanto la parte superiore del corpo e sono in corso ricerche per trovare la parte restante del corpo che potrebbe essere stata trascinata dalla corrente o straziata dagli animali presenti in abbondanza nel greto del torrente.

Improbabile che lo scheletro sia rimasto in quel punto per tanto tempo, si sospetta che possa essere stato trasportato da una piena.

In corso le indagini che coinvolgono anche gli uffici che si occupano di ricerche di persone scomparse. Al vaglio le denunce presentate negli ultimi anni.

