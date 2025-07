Genova, nuovo forte temporale sulla città

Genova – Un nuovo forte temporale, con lampi e tuoni e forti precipiazioni, sta interessando la città ed in particolare la ValBisagno.

Come previsto la nuova andata di maltempo interessa la Liguria con temporali e localmente qualche grandinata come già avvenuto nella giornata di ieri ma senza che sia stata diramata alcuna allerta meteo da parte della Protezione Civile.

Strade allagate nella zona di Marassi e di Quezzi e del centro e grandine nella zona di Quarto e nel levante cittadino.