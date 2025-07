Genova, oggi e domani chiusura pomeridiana per la metropolitana

Genova – Possibili disagi nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 luglio per tutti coloro che sono soliti spostarsi con la metropolitana. Il servizio, infatti, sarà sospeso anticipatamente alle ore 17 per consentire alcune attività di manutenzione straordinaria previste sulla linea.

Le ultime corse sono in programma con partenza dalla stazione di Brin alle ore 16:40 e da quella di Brignole alle ore 17:01.

Le chiusure anticipate previste per la settimana non si fermano qui: mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, infatti, sono in programma le chiusure serali. In questo caso, le ultime corse sono previste con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

In entrambi i casi, per compiere il tratto centro-Valpolcevera sarà possibile utilizzare le corse degli autobus Amt, che non coprono però l’intero percorso della metropolitana.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]