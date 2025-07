Santa Margherita Ligure, incendio in una villetta, salvato un cane

Santa Margherita Ligure (Genova) – I vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio divampato in una villetta di via Privata Giovo.

Una chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto intervenire gli uomini del distaccamento di Rapallo che sono accorsi per spegnere le fiamme.

In breve si sono accorti che nell’abitazione era presente un cane e così si sono introdotti e lo hanno messo in salvo.

Nonostante le temperature che si sono sviluppate l’animale sembra essere uscito quasi indenne dall’incendio.

Le fiamme hanno coinvolto sia il primo piano che la superiore mansarda. Ingenti i danni ma fortunatamente nessun ferito.

——————————————————————————————————

