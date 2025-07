Torna la Festa della Madre Terra con i Nativi americani a Casa del Romano

Fascia (Genova) – Anche quest’anno, nei giorni di sabato 12 e domenica 13 luglio torna la Festa della Madre Terra a Casa del Romano, nel comune di Fascia, nell’entroterra genovese (Comune di Fascia, GE), l’ormai tradizionale appuntamento coi Nativi americani organizzata dall’Associazione Hunkapi, quest’anno giunta alla ventunesima edizione.

Questa edizione vede la presenza di otto Nativi, provenienti da Stati Uniti e Canada, che porteranno la cultura e le tradizioni delle popolazioni native d’oltreoceano e saranno lieti di accogliere anche quest’anno, le centinaia di persone provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, che si tiene col patrocinio del Parco dell’Antola e del Comune di Fascia, permette in maniera gratuita di ascoltare direttamente dalla loro voce, la storia, la cultura, le tradizioni degli “Indiani d’America”, assistere a spettacoli di danze tradizionali e partecipare a momenti di animazione per adulti e bambini.

Gli ospiti dell’evento di quest’anno sono tutti volti noti al pubblico di Casa del Romano: torna, dopo due anni, Jasmine Old Elk, danzatrice della nazione Apsaalooke (Crow) del Montana (USA); presenza irrinunciabile è quella di Nita Anishinaabe, danzatrice della nazione Ojibwe del Quebec, assieme alle giovani figlie Havannah e Kheira; ritorna anche Sage Andrew Romero, danzatore delle nazioni Paiute e Taos Pueblo (New Mexico, USA); spettacolo assicurato con Scott Sixkiller Sinquah, della nazione Hopi dell’Arizona (USA), riconfermato campione mondiale di Danza dei cerchi, accompagnato dal piccolo Sonny; e infine, William Kennedy, danzatore, storyteller e singer della nazione Assiniboine Nakota Sioux del Saskatchewan (Canada), da anni la colonna portante della Festa, alla sua ottava presenza.

Durante la mattinata di sabato 12 luglio il programma prevede la presentazione degli ospiti e la costruzione dei Tipì, le tradizionali abitazioni coniche degli Indiani delle pianure.

Al pomeriggio il pubblico potrà confrontarsi direttamente con gli ospiti e soddisfare le proprie curiosità in una conferenza dal titolo «Tutto quello che vorreste sapere sugli “Indiani d’America” ma non avete mai osato chiedere».

A seguire un’anteprima dello spettacolo di danze tradizionali Nativo americane e la Preghiera della Madre Terra.

Dopo cena, «Sotto un cielo di stelle», il tradizionale appuntamento coi racconti, miti e leggende degli indiani d’America.

Nella mattinata di domenica 13 luglio si terrà un incontro con animazione a cura di Ivano Ciravegna dal titolo «Canne, zucche e fischietti: viaggio tra suoni e voci della natura».

Alle ore 15,00 Paolo Rossi e Nicola Rebora, documentaristi e studiosi della fauna selvatica, aggiorneranno il pubblico sui risultati dei loro avvistamenti durante la conferenza «Gatti selvatici e altre magnifiche creature dei nostri boschi».

A partire dalle 16,30 il via alle danze con la grand entry che coinvolge tutti i danzatori contemporaneamente, a cui seguiranno le singole esibizioni di ciascun Nativo.

Lo spettacolo culminerà con l’esibizione della spettacolare danza dei cerchi (Hoop dance) da parte di Scott Sixkiller Sinquah, campione mondiale in carica di questa specialità.

Come da consuetudine, alla fine dello spettacolo, le attese danze sociali che che coinvolgono e divertono il pubblico presente.

L’Associazione Hunkapi è nata a Genova nel 1996, il suo scopo è quello di divulgare la cultura e le tradizioni dei nativi americani dando, in primo luogo, l’opportunità direttamente a loro di raccontare e testimoniare questi loro valori, non mediati da terzi, allo scopo di evitare distorsioni e dare adito a presunte verità di falsi profeti, sedicenti sciamani.

Per questo motivo dal 2002 Hunkapi organizza la festa della Madre Terra che non è solo un momento di attrazione e spettacolo, ma soprattutto l’opportunità di dar voce ai Nativi.

Per informazioni 3534429036 oppure [email protected] – [email protected]