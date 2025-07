Torna la Sagra del Pansoto di Mele

Mele (Genova) – Torna la tradizionale Sagra del Pansoto e da venerdì 18 a domenica 20 luglio tornano i giochi, gli spettacoli e gli immancabili stand gastronomici con piatti tipici e carne alla piastra.

Ad organizzare l’evento la Croce Verde di Mele con i suoi volontari ed il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario.

In occasione della prima giornata della Sagra del Pansoto 2025 si terrà la prima edizione della marcia podistica amatoriale non competitiva a passo libero “Sciuscia e Re-Scceuppa”.

L’evento è aperto a tutti a partire dai 15 anni in su.

Per i minori di 15 anni sarà realizzato un percorso alternativo per le vie del paese.

È possibile pre-iscriversi al link https://www.formazioneonline.org/mele/

Il pagamento della quota di partecipazione e il ritiro del pettorale sarà possibile il giorno della gara a partire dalle 17 presso la Piazza dell’Oratorio a Mele.