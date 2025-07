Tragedia a Pieve Ligure, giovane travolto e ucciso da un treno

Pieve Ligure (Genova) – Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno, presso la stazione ferroviaria di Pieve Ligure, dove un giovane è morto dopo esser stato travolto da un treno in corsa.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, il personale di Trenitalia e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e il perché il giovane sia stato travolto dal convoglio.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, che coinvolgono treni Regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità. La circolazione lungo la linea Genova-La Spezia risulta al momento bloccato.

Questa situazione fa a sommarsi alle difficoltà presenti da ieri a causa dello sciopero nazionale di diciotto ore iniziato alle ore 21 di ieri e che terminerà alle ore 18 di oggi.

