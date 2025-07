Genova, cammina nel Centro Storico con un telefono rubato: denunciato 34enne

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un cittadino di 34 anni. Nella notte gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento nelle zone del Centro Storico ed in particolare in via di Sottoripa, hanno visto il 34enne agitarsi alla vista della Polizia e lo hanno fermato sottoponendolo ad un controllo.

L’uomo, che ha dichiarato di essere di origini algerine e con svariati precedenti di Polizia, è stato trovato in possesso di un telefono, bloccato da pin, risultato provento di furto; infatti gli agenti hanno notato sullo schermo del cellulare, che il 34enne non era in grado di sbloccare, il messaggio del proprietario che ne chiedeva la restituzione.

A quel punto gli agenti l’hanno fermato e giunti in Questura hanno poi scoperto che il giovane era nato in Marocco e lo hanno così denunciato per falsa attestazione.

