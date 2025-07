Genova, Isola ecologica al Lagaccio, il progetto va avanti ma rivisto

Genova – Proseguirà, pur con modifiche e “attenuazioni” il progetto per la realizzazione dell’Isola ecologica e del centro del riuso di Amiu nella valletta del Lagaccio. L’annuncio all’assemblea pubblica che si è tenuta ai giardini don Acciai con la partecipazione dell’assessore all’Urbanistica Francesca Coppola e l’assessore all’Ambiente Silvia Pericu.

Un’assemblea organizzata dai Comitati e dalle associazioni del quartiere, con il Municipio I Centro est della neo presidente Simona Cosso, per fare il punto della situazione con la nuova amministrazione della Giunta della sindaca Silvia Salis.

Delusione per chi sperava in una “inversione a U” del Comune e nella cancellazione del progetto che, invece sembra destinato a proseguire pur con una “attenuazione” spiegata nel corso dell’assemblea.

«Abbiamo ritenuto doveroso, nei confronti delle cittadine e dei cittadini del Lagaccio – hanno spiegato Coppola e Pericu – illustrare, in massima trasparenza, il destino del progetto di Amiu, ormai in corso di realizzazione con 2 milioni di fondi vincolati di Pnrr, su un’area su cui, per anni, i residenti sono stati illusi con la prospettiva, rivelatasi poi infondata, di realizzazione di una Valletta dello sport, che i tecnici ci dicono non possa coesistere con i vincoli di natura idrogeologica e non solo”.

Secondo gli assessori infatti l’amministrazione non avrebbe mai voluto questo progetto, ereditato dalla precedente giunta.

“Noi non prenderemo in giro i cittadini – hanno spiegato – il nostro impegno, con un lavoro strettamente congiunto con il Municipio I Centro Est, sarà migliorare la progettualità aumentando al massimo la mitigazione del progetto sul territorio. Il quartiere del Lagaccio ha bisogno di impianti sportivi: la richiesta delle famiglie e delle associazioni è chiara quella di un impianto per il basket, di cui il Municipio Centro Est, unico nel panorama genovese, è totalmente sprovvisto».

Nel corso del dibattito è stato chiarito che l’accesso all’isola ecologica sarà riservata ai mezzi privati – e quindi non alle imprese – per il conferimento di materiali riciclabili secchi (Rae, legno ecc).

