Genova, mistero a Pra’: cadavere di un uomo trovato in un albergo

Genova – Un uomo è stato trovato morto all’interno di un albergo nel quartiere genovese di Pra’. Il tragico ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata trovata impiccata e senza particolari segni di violenza sul corpo. Si tratterebbe di un cittadino inglese.

Sul posto sono giunti i Carabinieri ei i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intanto, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari a chiarire i contorni della vicenda e le cause del decesso: per il momento, non viene esclusa nessuna ipotesi.

Inoltre, sono state avviate le ricerche per rintracciare un altro uomo di nazionalità olandese che condivideva la stanza con la vittima e che al momento si sarebbe reso irreperibile.

