Genova, violenta lite nel centro storico: 60enne ferito con un taglierino

Genova – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina, mercoledì 9 luglio, in pieno centro storico a Genova. Il motivo è una lite tra due uomini, un 75enne e un 60enne, avvenuta in via Canneto il Lungo, che ha portato al ferimento di uno di loro, il più giovane.

Secondo quanto ricostruito, alla base della lite ci sarebbe il mancato pagamento di una bicicletta acquistata dalla vittima dell’aggressione che non avrebbe mai pagato il pensionato.

I due si sarebbero visti per chiarire la vicenda, ma la situazione sarebbe presto degenerata in un’aggressione, con il 75enne che ha colpito con un taglierino il rivale allo stomaco.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e hanno riportato la situazione sotto controllo. Inoltre, sono giunti sul luogo dell’accaduto anche i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei confronti della vittima per poi trasportarla all’ospedale Galliera.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]