Autostrade, incidente in A10 tra Pegli e Aeroporto: traffico in tilt

Genova – Dopo l’incidente avvenuto in A7 questa mattina che ha causato lunghe code in direzione nord, intorno all’ora di pranzo di oggi ne è avvenuto un altro in A10, nel tratto compreso tra il casello di Genova Pegli e quello di Genova Aeroporto.

Il sinistro è avvenuto lungo la carreggiata che viaggia in direzione Genova e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto successo.

Sono molto pesanti, però, le ripercussioni sul traffico che al momento risulta bloccato: sono 6 i chilometri di coda, in costante aumento, che si segnalano nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, con decine di automobilisti a autotrasportatori che sono bloccati da decine di minuti.

Per questo motivo, Autostrade consiglia a coloro che si devono mettere in viaggio nel tratto coinvolto di uscire presso il casello di Genova Pra’ e di fare rientro presso il casello di Genova Aeroporto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]