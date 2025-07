Autostrade, incidente in A7: lunghe code e traffico in tilt

Isola del Cantone (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della seconda parte della mattinata odierna lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano. É avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Isola del Cantone e quello di Vignole Borbera, al confine tra Liguria e Piemonte, lungo la carreggiata che viaggia in direzione nord.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, ma sono molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione: si segnalano, infatti, circa 4km di coda verso Milano, con decine di auto e mezzi pesanti che sono bloccati nel traffico.

Inoltre, 1km di coda si registra anche in A12 tra Genova Nervi e Recco: in questo caso, la causa sono i lavori.

