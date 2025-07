Esselunga al Palasport di Genova, il centro commerciale prende forma

Genova – Al Palasport inizia a prendere forma il centro commerciale annunciato sottotono nei mesi scorsi. C’è già chi ‘ha definita “la Fiumara del Waterfront” e la notizia, diffusa in anteprima da Il Secolo XIX, in edicola questa mattina con tutti i nomi dei negozi che apriranno, sta già surriscaldando la discussione sul futuro del commercio in città e le valutazioni sulle scelte fatte dalla precedente amministrazione.

I contratti sono ancora in definizione e forse qualche “limatura” è ancora possibile ma a sorpresa, accanto a punti vendita di catene sportive come Cisalfa e Napapijri, sembrano in arrivo catene di fast food, pizzerie e molti punti vendita di cibo etnico che difficilmente si accostano a quella atmosfera di “esclusività” che si voleva dare alla zona del Waterfront.

Il quotidiano Il Secolo, con un ampio ed informatissimo articolo, anticipa moltissimi dei nomi che apriranno presto al Palasport – si parla di ottobre per l’inaugurazione – e la sorpresa, specie tra gli addetti ai lavori, è tanta, perché, sino ad ora alle varie presentazioni del progetto si è parlato di negozi sportivi – legati alle attività del Palasport e di una food court, uno spazio per la ristorazione che avrebbe dovuto promuovere soprattutto le eccellenze della Liguria ma di cui non sembra esserci traccia nel centro commerciale in arrivo.

Di certo la nuova struttura farà discutere, e molto. Si pensava ad un insediamento “di eccellenze” rivolto ad un pubblico “Vip” o comunque ad alta capacità di spesa e l’accostamento con il Waterfront, con le sue residenze a prezzi “stellari” induceva a pensare a quello ma sembra invece che il pubblico destinato ad affollare il centro commerciale sarà presumibilmente di tutt’altro genere e più “popolare“.

Le informazioni pubblicate in esclusiva da Il Secolo XIX, se confermate come tutto lascia pensare, gettano benzina sul fuoco delle polemiche nate all’annuncio dei lavori, anni fa e soprattutto da parte dei commercianti della zona e dei responsabili del settore che temevano proprio un insediamento in stile nazional popolare e con offerta commerciale con potenziale impatto devastante sul già fragile tessuto di negozi di quartiere della zona.

(immagine da rendering del progetto inizale)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]