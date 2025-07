Genova, degrado e denuncia per stupro: blitz in spiaggia a Punta Vagno

Genova – Questa mattina, anche a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato una situazione di degrado presso la spiaggia libera di Punta Vagno, nel quartiere genovese della Foce, le forze dell’ordine hanno eseguito alcuni controlli che hanno visto l’impiego di alcuni cani antidroga.

In totale, sono stati dodici i cittadini identificati. La posizione di uno di loro, che è risultato irregolare sul territorio nazionale, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Inoltre, alcuni di loro sono stati trasportati in Questura dove sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti che sarebbero tuttora in corso.

Intanto, proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto proprio nella spiaggia di Punta Vagno nella notte tra il 28 e il 29 giugno, quando una giovane ha denunciato di esser stata violentata da due individui. Qualche giorno dopo, la ragazza si è recata all’ospedale Galliera con evidenti segni sul corpo.

