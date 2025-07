Genova, guasto all’ingresso del porto: traffico in tilt in lungomare Canepa

Genova – Mattinata di traffico e disagi in lungomare Canepa a causa della presenza di mezzi pesanti incolonnati sulla corsia di destra che attendono di accedere al Porto di Genova transitando da varco Etiopia.

La lunga fila di camion è presente a seguito della chiusura di via Tea Benedetti per un guasto tecnico all’ingresso del porto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, che non hanno potuto far altro che deviare il traffico su lungomare Canepa e i mezzi pesanti proprio verso varco Etiopia.

Questo ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico anche per i veicoli più leggeri e per i cittadini che da ponente stanno viaggiando verso il centro della città. Sul posto sono presenti i vigili che stanno gestendo la situazione, ma i tempi di percorrenza risultano particolarmente dilatati e sarebbero decine le macchine bloccato nel traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]