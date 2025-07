Genova, oggi l’abbattimento di otto alberi a Brignole. Aster: “Sono compromessi”

Genova – Altri otto alberi abbattuti nella zona di Brignole. A comunicarlo è Aster, con un intervento previsto nella giornata di oggi, quando verranno abbattuti otto lecci situati nei giardini di fronte alla stazione ferroviaria e uno in piazza della Vittoria.

Una situazione simile si era verificata la scorsa estate, quando alcuni pini marittimi erano stati tagliati tra le proteste sempre nella zona di Brignole.

“Giovedì – scrive Aster in una nota – verranno abbattuti otto lecci nei giardini di Brignole e uno in Piazza della Vittoria. Si tratta di alberi già da tempo monitorati e messi in sicurezza, ma purtroppo fortemente compromessi dal punto di vista sanitario.

L’intervento è stato autorizzato anche dal tavolo tecnico della Soprintendenza, dopo un’attenta analisi delle condizioni delle piante, che risultano gravemente danneggiate dallo stress termico causato dai cambiamenti climatici e dalle temperature estreme degli ultimi anni.

Siamo pienamente consapevoli del valore affettivo e ambientale che questi alberi rappresentano per la città. Per questo motivo, ogni intervento viene pianificato con grande attenzione e responsabilità.

In autunno, nel periodo migliore per la messa a dimora, i lecci verranno sostituiti con esemplari della stessa specie, nella varietà rotundifolia, più resistente al caldo e alla siccità. Questa scelta, basata su studi agronomici europei, ci permette di garantire una migliore adattabilità delle piante al contesto urbano, sempre più esposto a fenomeni climatici estremi.

L’intervento sarà svolto in coordinamento con la Polizia Locale per garantire la massima sicurezza e con il recupero del materiale legnoso secondo i protocolli ambientali.——————————————————————————————————

