Genova, olio su strada a Bolzaneto, allerta della polizia locale

Genova – Ancora asfalto intriso di una sostanza oleosa ed ancora allerta via messaggio dalla polizia locale, per automobilisti e motociclisti in particolare. Questa volta la segnalazione arriva dalla rotatoria di via Colano, nel quartiere di Bolzaneto, dove qualche caduta fortunatamente senza gravi conseguenze ha fatto scattare l’emergenza.

Sull’asfalto è presente una sostanza oleosa che limita l’aderenza degli pneumatici con grave pericolo di caduta per chi viaggia sulle due ruote ma potrebbe causare problemi anche agli automobilisti.

Sul posto intervengono le squadre di manutenzione dalle 5,30 e l’invito alla massima prudenza lanciato dalla polizia locale è di pochi minuti dopo.

L’asfalto verrà ripulito e come sempre verranno avviate verifiche che, però, sino ad ora, non hanno individuato il responsabile.

Il numero delle segnalazioni di questo tipo cresce sensibilmente.

