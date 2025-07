Genova, partenze traghetti e guasto al varco del Porto, traffico nel caos

Genova – Traffico nel caos e disagi per automobilisti e trasportatori, questa mattina, nella zona di Lungomare Canepa e sulle direttrici che dal ponente portano al centro. Un guasto ad uno dei varchi portuali e la sovrapposizione con partenze e arrivi dei Traghetti hanno mandato in tilt il traffico della zona di Sampierdarena con ripercussioni, a catena, sui flussi che da ponente si spostano verso il centro e viceversa.

Un problema al varco portuale da via Tea Benedetti e da via della Superba ha costretto la polizia locale a deviare il traffico interno alla zona portuale con ripercussioni pesanti sino al varco Etiopia scelto come alternativa.

La lunga colonna di mezzi diretti al porto si è così sommata a quelli in partenza ed in arrivo con i traghetti che più o meno fanno lo stesso percorso.

La situazione è degenerata velocemente con il traffico in tilt e con la coda che via via bloccava anche altri incroci nevralgici.

La situazione è leggermente migliorata con la riapertura del varco portuale di via Tea Benedetti intorno alle 10.

La giornata però non promette bene visto che sino all’ora di pranzo e poi in serata, sono moltissimi i traghetti previsti in arrivo e in partenza dal porto di Genova, ognuno con il suo carico di auto e turisti in partenza ed in arrivo. Un carico molto pesante per la viabilità cittadina e per le autostrade.