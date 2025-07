Imperia, nido di tartaruga Caretta caretta a Borgo Marina: è il sesto in Liguria

Imperia – Sale a sei il numero di nidi di tartaruga Caretta caretta del 2025 in Liguria: questa mattina presto una volontaria di Delfini Del Ponente APS nel corso del monitoraggio sulla spiaggia a Imperia Borgo Marina, ha individuato delle tracce sulla sabbia e ha allertato il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La verifica del nido è stata effettuata dai biologi di Delfini del Ponente in possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con autorizzazione specifica di Arpal e in coordinamento con il Gruppo Ligure Tartarughe.

Il nido si trova nei pressi dello stabilimento Conca d’Oro, spiaggia “amica della tartarughe” che ha seguito i corsi di formazione e divulgazione organizzati da Delfini del Ponente nei mesi precedenti, ed è posizionato a 11,5 metri dalla riva e a una profondità di circa 23 centimetri.

Si tratta del sesto nido della stagione 2025 e del tredicesimo dal 2021, anno del primo evento in Liguria.

Ricordiamo a tutti che in caso di avvistamento di tartaruga o di tracce sulla sabbia, va immediatamente allertata la Guardia Costiera al 1530 o 112 che attiverà la corretta procedura di intervento segnalando l’avvistamento all’Acquario di Genova, coordinatore del GLIT.

Trovandoci nel pieno della stagione di deposizione, è fondamentale la collaborazione di tutti, cittadini, bagnanti, fruitori e amanti del mare per tutelare questi animali, che sono parte del patrimonio naturale di cui tutti siamo custodi.

Ricordiamo alcuni step importanti da seguire:

– non disturbarli né con luci, né con rumori

– mantenere una distanza adeguata dagli animali senza intralciarli nei movimenti

– non calpestare o cancellare le tracce sulla sabbia

– non toccare gli animali

– avvisare immediatamente la Guardia Costiera al 1530 o 112″.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]