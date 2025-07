La Sampdoria ha scelto: sarà Massimo Donati il nuovo allenatore

Genova – Dopo attese, settimane complicate e diversi nomi che si sono susseguiti, la Sampdoria – salvo ulteriori colpi di scena – ha scelto l’allenatore per la stagione 2025/26: Massimo Donati.

Il tecnico classe 1981 ha vestito la maglia blucerchiata da calciatore più di vent’anni fa. Era la stagione 2003/04, i blucerchiati erano neopromossi in Serie A e l’allora centrocampista disputò 23 presenze tra campionato e Coppa Italia.

La sua carriera da allenatore è invece iniziata da poco e per lui sarà la prima volta in Serie B. Fino a questo momento ha allenato la Sambenedettese (una manciata di partite in Serie D), il Legnano Salus (l’esperienza più positiva, con una promozione dalla Serie D e alla Lega Pro e un sesto posto in classifica da neopromosso nell’anno successivo) e l’Athens Kallithea (l’esperienza molto negativa della scorsa stagione in prima divisione greca, con zero vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte e l’esonero arrivato a dicembre).

