Meteo Liguria, il tempo è più stabile e torna il caldo

Il campo di alta pressione torna a rinforzarsi sul Mediterraneo portando giornate soleggiate e stabili in Liguria con temperature in graduale rialzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di:

Giovedì 10 Luglio 2025

Al mattino cieli sereni su tutta la regione.

Dalle ore centrali possibile sviluppo di cumuli isolati nell’interno della regione, ma senza fenomenologia associata

Venti tra deboli e moderati a regime di brezza.

Mare generalmente poco mosso o quasi calmo.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +15°C/+21°C e massime tra +24°C/+29°C.

Nell’interno temperature minime tra +6°C/+14°C e massime tra +23°C/+30°C.