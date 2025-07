Riva Ligure, motorini a fuoco in pieno giorno: intervento dei pompieri

Riva Ligure (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, in via Allavena nel comune di Riva Ligure.

I soccorsi sono stati chiamati da diversi passanti, che hanno visto nel giro di pochi minuti propagarsi le fiamme e alzarsi verso il cielo una coltre di denso fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti. In totale, sono cinque i veicoli che hanno preso fuoco.

Al momento rimane da chiarire la causa del rogo. In tal senso, sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.

