Skymetro, Salis: “Nel 2026 un nuovo progetto per la Val Bisagno”

Genova – “Ci hanno detto da Roma che con ogni probabilità ci sarà un nuovo bando nel 2026. Noi concorreremo con un nuovo progetto e questo deve essere molto chiaro. Nel frattempo ci sarà una risposta transitoria – che sarebbe stata comunque necessaria perché anche lo Skymetro avrebbe avuto bisogno di anni – dopo una ricerca con un esperto di mobilità nazionale per integrare l’asse della Val Bisagno con un nuovo progetto di mobilità. Appena tornerà dalla Cina e avrà disponibilità, mi incontrerò con il Ministro Matteo Salvini”.

Sono queste le parole di Silvia Salis, Sindaca di Genova, che è intervenuta nel pomeriggio in Consiglio Comunale sulla questione legata allo Skymetro, dopo il ‘no’ degli scorsi giorni a seguito della mancata concessione della proroga oltre il 31 dicembre da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’attacco le opposizioni. L’ex Sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi, si è espresso attaccando la nuova amministrazione: “Ci aspettiamo una delibera ufficiale, l’amministrazione si deve prendere la responsabilità delle proprie scelte. L’esercizio dello scaricabarile deve finire, aspettiamo fatti”.

——————————————————————————————————

