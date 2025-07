Alassio, hotel in fiamme: evacuati clienti e personale, sul posto i soccorsi

Alassio (Savona) – Attimi di grande paura si sono vissuti nel corso della giornata odierna, venerdì 11 luglio, ad Alassio dove un incendio si è sviluppato sul tetto condiviso di due strutture: l’Hotel Bel Sit e l’Hotel al Mare.

Le fiamme si sono propagate nel giro di pochi minuti e una densa coltre di fumo nero è stata a lungo ben visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Tutti i clienti e lo staff che si trovavano all’interno della struttura sono stati fatti evacuare. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate a seguito del rogo.

I pompieri intervenuti sono riusciti nel giro di pochi minuti a domare le fiamme. Al momento rimangono da chiarire le cause che hanno scaturito l’incendio.

