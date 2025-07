Albisola Superiore, licenza sospesa per dieci giorni a discoteca

Albisola Superiore (Savona) – Licenza sospesa per 10 giorni per la nota discoteca e locale notturno Golden Beach. Lo da deciso il Questore di Savona applicando le normative dell’art. 100 TULPS. A consegnare il provvedimento i carabinieri che hanno segnalato la richiesta di provvedimento a seguito di problemi di ordine pubblico che si sono verificati nei giorni scorsi.

Il provvedimento avrà valore solo nelle ore notturne per non bloccare l’attività durante il giorno quando la struttura è frequentata dai clienti dello stabilimento balneare che non hanno ruolo nella vicenda e verrebbero solo danneggiati con il blocco di consumazioni e servizio Bar e ristorazione.

Il provvedimento – il secondo nella zona – arriva a seguito di numerosi episodi di micro criminalità registrati nelle scorse settimane e che, secondo il provvedimento, avrebbero visto il locale non collaborante con le forze dell’ordine.

Inoltre, sempre secondo il provvedimento, i carabinieri avrebbero verificato in diverse occasioni la frequentazione del locale da parte di pregiudicati.

La decisione drastica della sospensione della licenza arriva dopo alcuni ammonimenti che, sempre secondo la decisione del Questore, non avrebbero fatto modificare la situazione.

Solo pochi giorni fa era arrivata la sospensione della licenza anche ad un’altra nota discoteca della zona e la decisione del titolare di chiudere definitivamente la stagione dopo aver protestato e segnalato la propria impossibilità a sostituirsi alle forze dell’ordine nella gestione dell’ordine pubblico.

(foto di archivio)