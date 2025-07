Autostrade, incidente in A12: un ferito e traffico paralizzato

Genova – Un grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A12, nello specifico nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, nella carreggiata che viaggia in direzione levante.

Secondo le prime informazioni, un’auto che procedeva ad alta velocità avrebbe tamponato una serie di veicoli che si trovava ferma in coda. Ad avere la peggio nello schianto è stato un uomo, rimasto incastrato nelle lamiere e ferito a seguito dell’impatto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade e i sanitari del 118.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere, caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico. Al momento si segnalano ben 7km di coda nella careggiata che viaggia in direzione levante, con centinaia di automobilisti e trasportatori che sono di fatto bloccati.

