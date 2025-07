Ceriale, bottiglie e contenitori in vetro vietati sulla spiaggia

Ceriale (Savona) – Niente bottiglie e contenitori di vetro sulle spiagge. Lo ha stabilito il Comune con una ordinanza firmata dalla sindaca Marinella Fasano. Sino al prossimo 30 settembre chi verrà sorpreso con bottiglie e contenitori in vetro sulle spiagge del territorio comunale rischia una multa da 500 euro.

Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la sicurezza sulle spiagge, specie quelle libere e pubbliche, molto frequentate dai turisti.

Una scelta per la salute, per evitarne un uso anomalo e potenzialmente pericoloso ma anche per tutelare l’ambiente rispetto all’abbandono dei contenitori sulle spiagge. Restano ovviamente possibile la somministrazione e la vendita laddove le strutture possano garantirne il recupero.

Via libera invece alle bottiglie di plastica, ai contenitori dello stesso materiale e borracce e contenitori in metallo.

Il Comune di Ceriale avverte che l’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

I controlli verranno effettuati dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine.