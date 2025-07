Genova, tragedia a Quinto: bagnante muore sulla spiaggia

Genova – Una tragedia è avvenuta questa mattina in spiaggia nel quartiere genovese di Quinto, nella zona di Bagnara. Qui una persona è morta sotto gli occhi di diversi altri bagnanti. Si tratterebbe di una pensionata ultraottantenne.

Le persone presenti si sono accorte di quanto successo e, nel giro di pochi minuti, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. I medici hanno a lungo tentato di rianimare la vittima, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo e la causa della morte: l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un malore che si è rivelato fatale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]