La Spezia, appartamento in fiamme nella notte, salvato un uomo

La Spezia – Momenti di paura, ieri notte, per un incendio scoppiato in un appartamento di viale Italia. Intorno alle 2 alcuni passanti hanno notato del fumo che usciva dalle finestre dell’abitazione ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

In breve l’appartamento posto al quarto piano è stato avvolto dalle fiamme ed un uomo di 77 anni ha rischiato di morire. Fortunatamente l’intervento dei pompieri ha evitato la tragedia poiché il personale è riuscito ad entrare nell’abitazione con l’autoscala e a mettere in salvo il pensionato.

Mentre il 77enne veniva soccorso e stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti, i pompieri tornavano nell’appartamento per domare le fiamme ed avviare le prime indagini per accertare le cause del rogo.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa del crollo di parte del controsoffitto e sarà necessaria una perizia prima che l’uomo possa rientrare in casa.