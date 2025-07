Meteo Liguria, tempo stabile sino a domenica

Torna l’alta pressione sul Mediterraneo e torna il tempo stabile e soleggiato e il caldo in Liguria. Il bel tempo proseguirà sino a sabato 12 luglio ma domenica 13 una perturbazione determinerà un’intensificazione dell’attività temporalesca sulla Liguria con un nuovo calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 Luglio 2025

Al mattino cieli sereni su tutta la regione.

Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sulle testate di Val Trebbia, Aveto ed Alpi Liguri, ma con basso rischio di rovesci.

In serata nuovamente sereno ovunque.

Venti da deboli a moderati da sud.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +17°C/+21°C e massime tra +26°C/+29°C.

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+14°C e massime tra +24°C/+30°C