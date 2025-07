Genova, motociclista sfiorato da caduta rami ad Albaro

Genova – Stava percorrendo via Albaro, nell’omonimo quartiere genovese quando alcuni rami di un albero sono caduti a terra, sfiorandolo. Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita per un motociclista che ieri sera ha rischiato grosso.

La persone è riuscita ad evitare i grossi rami e a mantenersi saldo sulla moto evitando un impatto che avrebbe potuto avere pesanti conseguenze.

L’episodio è avvenuto intorno alle 23 ed ha causato la chiusura della strada e l’intervento dei vigili del fuoco che hanno accertato le condizioni dell’albero prima di dare il via libera alla riapertura al traffico.

Non è chiaro cosa abbia causato il cedimento ma i residenti della zona faticano a ricordare l’ultimo intervento di manutenzione e potatura dei molti alberi della zona.

“Ci auguriamo che quanto avvenuto non dia il pretesto per abbattimenti – spiegano – ma chiediamo che la manutenzione del verde torni ad essere una priorità cittadina. Abbattere non significa curare e un albero di 50 anni non può neppure essere paragonato ad una piantina messa a dimora e che impiegherà decenni per fare ombra”.

Il tema del verde pubblico fa discutere molto in città perché, dopo un lunghissimo periodo di rari interventi, si sta passando a quella che molti cittadini definiscono “campagna abbattimenti”.

I tecnici del verde spiegano da tempo ciò che le associazioni ambientaliste denunciano da anni: gli alberi si curano e la manutenzione serve proprio a garantire la sicurezza.