Autostrade, incidente con ferito e traffico bloccato in A10

Varazze (Savona) – Si è aperta con un incidente la giornata lungo le Autostrade della Liguria. É successo questa mattina in A10, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente, nel tratto compreso tra il casello di Varazze e quello di Albisola.

Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un incidente che avrebbe coinvolto più veicoli. Ad avere la peggio una delle persone alla guida, che è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo, quello di media gravità. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, con decine di auto e mezzi pesanti rimasti a lungo bloccati e le code che hanno raggiunto una lunghezza di circa sei chilometri.

