Genova, Asl chiude pizzeria per invasione di moscerini

Genova – Ancora un locale dell’ex mercato ortofrutticolo chiuso dalla Asl per rischio sanitario. Dopo la pokeria anche la pizzeria Pizzium è stata colpita dal provvedimento di chiusura temporanea ma questa volta, però, i titolari del locale non hanno violato normative o disposizioni di sicurezza ma subiscono un’invasione di moscerini che arriverebbe dagli impianti di scarico. Gli ispettori della asl avrebbero infatti rilevato una infestazione di insetti volanti che non arriva dai prodotti mal conservati o dalle condizioni igieniche del locale ma, piuttosto, evidenzia una problematica del “sottosuolo” ovvero una sospetta invasione di insetti provenienti dalle condotte di scarico.

La normativa vigente, però, non fa differenza sotto il profilo degli effetti e prescrive la chiusura temporanea e l’adozione di misure necessarie a eliminare la presenza degli insetti. A proprie spese, quindi, la Pizzeria dovrà essere disinfestata e ripulita per poi poter riaprire tranquillamente.

Il controllo è stato richiesto da una coppia che avrebbe denunciato di essere stata male dopo aver consumato la pizza nel locale.

Come da prassi gli ispettori della Asl 3 hanno fatto visita al locale potendo accertare che i prodotti erano in regola e non c’erano problemi di conservazione o altro legato alla produzione delle pizze ma è stata invece riscontrata la presenza di moscerini che possono contribuire alla trasmissione di cariche batteriche. Insetti che arriverebbero dagli scarichi nel sottosuolo.

Gli ispettori non hanno potuto fare altro che procedere alla chiusura ma probabilmente si aprirà un contenzioso tra il locale e la gestione della struttura per la manutenzione delle condotte di scarico che sono di pertinenza dei gestori e non dei singoli esercenti.

La brutta avventura incolpevole per la pizzeria costerà cara visto che è stata emessa una multa da tremila euro e il locale resterà chiuso sino a disinfestazione avvenuta e il danno di immagine potrebbe essere rilevante.