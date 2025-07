Allerta Gialla per temporali sino alle 17 in Liguria

Liguria – Terminerà alle 17 di oggi, salvo modifiche, lo stato di Allerta Gialla per maltempo e temporali diffusa ieri da Arpal per tutta la regione (Zone ABCDE)

Forti temporali sono in corso sul centro-ponente della Liguria.

Sul Cadibona (SV) stanno cadendo 84.4 mm/1h (in aumento); a Prai, nel comune di Campo Ligure (GE), 52.6 mm/1h.

Attenzione ai possibili effetti al suolo, a partire dal repentino innalzamento dei torrenti nei bacini più piccoli.

Un quadro previsionale complesso, caratterizzato dalla possibilità che i temporali possano faticare ad innescarsi; ma una volta iniziati, potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate, questa volta di dimensioni medio-piccole.

I rovesci successivamente si sposteranno anche sul centro e il ponente della Regione, dove non si escludono temporali forti e persistenti: attenzione alle risposte dei piccoli bacini.

