Meteo Liguria, temporali e precipitazioni anche intense

Come previsto una forte perturbazione sta interessando la Liguria portando per oggi, domenica 13 luglio 2025 fenomeni temporaleschi anche di forte intensità che hanno fatto scattare l’Allerta Gialla.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Temporalo nel savonese nel corso della mattinata; In questa fase saranno possibili criticità idrauliche localizzate dovute ai ratei precipitativi elevati. Qualche schiarita a Ponente, ove saranno possibili comunque rovesci intermittenti.

Nel corso del pomeriggio i fenomeni andranno ad interessare maggiormente le zone interne e lo Spezzino con temporali localmente di forte intensità.

Miglioramento delle condizioni meteo in serata con cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Centro-Ponente e localmente nuvolosi a Levante.

Venti moderati e localmente rafficati di Scirocco sotto costa. Rotazione pomeridiana ai quadranti settentrionali sul Savonese Occidentale e Imperiese.

Mare generalmente mosso o localmente molto mosso nel pomeriggio sul Golfo.

Temperature

Minime in aumento, specialmente sui settori costieri. Massime in lieve diminuzione; Calo più marcato nelle zone interessate dal sistema temporalesco.

Sulla costa temperature minime tra +19°C/+24°C e massime tra +21°C/+27°C.

Nell’interno temperature minime tra +8°C/+16°C e massime tra +16°C/+25°C.