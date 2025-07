Genova – Non inizia bene la settimana per automobilisti e camionisti in viaggio sull’Autostrada A7 Genova – Milano.

Auto e camion sono già incolonnati sull’autostrada A7, tra Bolzaneto e Busalla, a causa di un camion che ha perso il rimorchio poco prima dell’area di servizio Campora, in direzione nord.

Si segnalano diversi chilometri di coda e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale.

notizia in aggiornamento