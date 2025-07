Disabilità, Regione Liguria approva piano 2025-2027

Regione Liguria ha approvato il nuovo Piano triennale 2025–2027 per l’attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità. Le risorse complessive ammontano a oltre 8,3 milioni di euro.

“L’approvazione è arrivata al termine di un proficuo confronto con le parti sociali e la consulta che riunisce le associazioni delle persone con disabilità nell’ambito del Comitato Regionale Lavoro – spiega l’assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro – La Regione, infatti, programma in maniera organica, condivisa e pluriennale gli interventi di politica attiva e di supporto all’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, con particolare riguardo a quelle iscritte ai servizi di collocamento mirato regionali. Con questo Piano continuiamo a investire in un modello integrato che riesce ad offrire alle persone con disabilità servizi efficaci, capaci di promuovere l’autonomia, l’occupazione e una piena partecipazione alla vita economica e sociale della comunità”.

Il Piano si articola in quattro aree di intervento che comprendono azioni diversificate: percorsi personalizzati di formazione e accompagnamento al lavoro, contributi economici e supporti alla mobilità, incentivi all’assunzione, rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato e iniziative di comunicazione per contrastare lo stigma legato alla disabilità. L’iniziativa si inserisce pienamente nella cornice degli obiettivi strategici regionali, in linea con la Strategia di Sviluppo Sostenibile e il Piano Sociale Integrato della Regione Liguria.