Genova, minaccia i vicini con un coltellaccio, 80enne ricoverato

Genova – Una violenta lite tra vicini di casa ed uno dei contendenti che minaccia gli “avversari” con un grosso coltello da cucina. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in via Buonarroti a Certosa.

Protagonista dell’episodio un 80enne che prima ha minacciato i vicini e poi si è barricato in casa all’arrivo dei carabinieri.

Le urla dell’uomo e le richieste di aiuto dei vicini hanno fatto scattare le telefonate del 112 che ha inviato sul posto le forze dell’ordine ed una ambulanza del 118 con l’automedica. Fortunatamente i militari sono riusciti a convincere l’anziano ad aprire la porta e ad uscire disarmato e subito dopo lo hanno affidato alle cure del personale medico-sanitario che ha deciso per un TSO in psichiatria stante le condizioni di agitazione dell’anziano.

L’anziano resterà ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e nelle prossime ore i carabinieri lo ascolteranno per cercare di ricostruire le motivazioni della lite degenerata.