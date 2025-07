Priaruggia, torna il divieto di balneazione

Genova – Torna il divieto di balneazione per la zona di Priaruggia dove i dati delle analisi dei prelievi in mare hanno rilevato il superamento dei limiti di legge per alcuni parametri .

La sindaca Silvia Salis, a seguito dell’esito sfavorevole dei campionamenti eseguiti da Arpal. su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nella zona della Spiaggia Priaruggia (dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti fino all’asse di via Capo di San Rocco, lunghezza metri 336)

Nei prossimi giorni i tecnici Arpal effettueranno nuovi controlli per accertare se la situazione è rientrata o meno nei valori stabiliti dalle normative per la balneabilità dell’acqua.

I residenti della zona chiedono però che vengano effettuati controlli sugli scarichi fognari a monte della spiaggia dove sfocia un rio che per lo più viaggia tombinato. Da anni, infatti, la balneazione nelle acque di Priaruggia è a tempi alterni poichè i superamenti sono frequenti.

Controlli e sanzioni per chi non si è allacciato alle fognature o scarica illecitamente nel corso d’acqua potrebbero invece risolvere la situazione definitivamente.