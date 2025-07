Sanità, Marco Sinesi confermato commissario ASP Brignole

Genova – Marco Sinesi confermato per due anni commissario straordinario dell’Asp Emanuele Brignole.

La Giunta regionale, su proposta del presidente della Giunta e dell’assessore alla Sanità, ha deliberato la conferma di Sinesi nel ruolo, attribuendogli tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, nonché la rappresentanza legale dell’ente.

“La conferma in questo incarico di responsabilità certifica la bontà del lavoro fin qui svolto e, al contempo, evidenzia la necessità di proseguire il percorso di risanamento già avviato — sottolineano il presidente Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò —. L’obiettivo è continuare nelle azioni finalizzate alla riduzione del debito e alla salvaguardia del patrimonio culturale dell’ASP, attraverso la valorizzazione dell’Albergo dei Poveri, la riqualificazione della RSA Doria e il consolidamento delle attività necessarie al risanamento complessivo dell’ente”.

“All’architetto Sinesi va il nostro augurio di buon lavoro — aggiungono Bucci e Nicolò — nell’ottica del consolidamento delle azioni intraprese e del raggiungimento di ulteriori obiettivi per il miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari offerti”.