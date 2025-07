Bambino ritrovato a Latte, esami sospetti, qualcuno lo ha aiutato?

Ventimiglia (Imperia) – Sta bene ed è tornato nella sua casa a Torino il bambino scomparso e poi ritrovato a Latte, frazione di Ventimiglia, dopo 36 ore di ricerche e di angoscia dei genitori. La vicenda, però, è tutt’altro che conclusa visto che gli esami medici cui è stato sottoposto non avrebbero rilevato alcuno scompenso dei valori ed i medici sospettano che abbia potuto mangiare e bere nonostante fosse “disperso” in una zona assolata, privo di cibo e di scorte d’acqua ed abbia trascorso due notti all’addiaccio.

Circostanze che potrebbero indicare che il piccolo sia stato “aiutato” o che abbia trascorso parte del tempo nel quale risultava disperso con persone che possono averlo sfamato e dissetato.

Il bambino, cinque anni, si era allontanato dal campeggio dove era appena arrivato con i genitori e nonostante l’allarme dato poco dopo la scomparsa e l’imponente impiego di squadre di ricerca, è rimasto introvabile per un giorno e mezzo prima di essere ritrovato, domenica mattina, rannicchiato tra i rovi e con qualche piccola escoriazione.

Impaurito ma in buone condizioni, il piccolo era stato portato in ospedale e qui i rilevamenti dei medici avrebbero aperto nuovi scanari di indagine, compreso quello che il bambino non abbia trascorso 36 ore da solo.

L’attenzione torna a puntarsi sulla persona che subito aveva raccontato di averlo incontrato per strada e di averlo aiutato ad attraversare la strada per poi cadere in contraddizione e rivelare di averlo portato a casa con l’auto e di averlo riaccompagnato in una zona dove il piccolo ha chiesto di scendere ripetendo la parola “papà”.

Circostanza smentita dai familiari che hanno rivelato che il bambino è nello spettro autistico e non è verbale, ovvero non parla.

L’uomo è indagato per omissione di soccorso e la sua casa e auto sono state perquisite a fondo alla ricerca di tracce del bambino quando ancora si temeva che gli fosse accaduto qualcosa di terribile.

Resta ora da chiarire come il piccolo, scomparso venerdì pomeriggio e ritrovato domenica mattina abbia potuto trascorrere 36 ore senza bere e senza mangiare senza che i valori degli esami del sangue non rivelassero alcuna anomalia.

Ufficialmente, però, gli inquirenti escluderebbero la pista di un rapimento o di un’aggressione di un maniaco e quindi si continua a indagare a 360 gradi.

