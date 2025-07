Carpasio, morto l’uomo caduto in un dirupo

Montalto-Carpasio (Imperia) – Non è bastato neppure l’intervento rapido dell’elicottero Grifo a salvare la vita dell’uomo di 74 anni caduto in un dirupo nella zona del Colle d’Oggia, nel comune di Montalto-Carpasio, in circostanze ancora da chiarire.

L’uomo si trovava in una zona molto impervia e secondo le prime ricostruzioni stava raccogliendo erbe spontanee quando, per cause da accertare, è caduto lungo un canalone per un centinaio di metri procurandosi ferite gravissime.

Gli uomini del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (cnsas) hanno raggiunto il posto insieme ad un’automedica del 118 e all’ambulanza e viste le condizioni della persona è stato richiesto lintervento dell’elicottero per un trasporto urgente in ospedale.

Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione.

In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]