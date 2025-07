Genova, revocato il divieto di balneazione a Priaruggia

Genova – É stato revocato dopo un solo giorno il divieto di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto.

Il divieto era entrato in vigore dopo i campionamenti effettuati da Arpal che avevano rivelato il superamento dei limiti di legge per alcuni parametri. Adesso, però, i risultati sono tornati nella norma e il divieto è stato revocato: “A seguito dell’esito favorevole degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal la sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, revoca il divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia: dal tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di via Capo S. Rocco – lunghezza metri 336”, scrive il Comune.

I residenti della zona chiedono però che vengano effettuati controlli sugli scarichi fognari a monte della spiaggia dove sfocia un rio che per lo più viaggia tombinato. Da anni, infatti, la balneazione nelle acque di Priaruggia è a tempi alterni poiché i superamenti sono frequenti.

Controlli e sanzioni per chi non si è allacciato alle fognature o scarica illecitamente nel corso d’acqua potrebbero invece risolvere la situazione definitivamente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]