Liguria, salgono a 8 i nidi di tartaruga Caretta caretta sulle spiagge

La Liguria si sta confermando sempre più come meta di nidificazione della tartaruga Caretta caretta che solo sino a pochi anni fa non deponeva nella nostra ragione. A causa del cambiamento climatico salgono a 8 i nidi della tartaruga marina trovati nel 2025 in Liguria.

Due nuove nidificazioni confermate questa mattina: una a Varazze, l’altra a Laigueglia.

A Varazze, un gruppo di ragazzi ha avvistato una tartaruga che deponeva le uova e ha subito avvisato la Guardia Costiera. A Laigueglia, è stato un guardiano notturno a notare il rientro in mare dell’esemplare.

I biologi di Arpal, Menkab: il respiro del mare e Delfini Del Ponente APS hanno confermato i due nidi, ora protetti e monitorati grazie al lavoro di squadra di enti, volontari e associazioni.

Il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT) coordina le attività tecnico-scientifiche Università di Genova Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Acquario di Genova

Chi avvista una tartaruga sulla spiaggia o tracce nella sabbia, chiama subito la Guardia Costiera (1530 o 112). La tua segnalazione può fare la differenza!