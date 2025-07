Portofino, multe da 500 euro a chi chiede l’elemosina o gira in costume

Portofino – Raffica di divieti nel borgo più famoso d’Italia e giro di vite contro accattonaggio ma anche contro turisti in costume da bagno o che mangiano un panino seduti a terra. L’estate del borgo marinaro si preannuncia “complessa” per la gestione dei molti divieti che sono scattati sino al 30 settembre a seguito di una ordinanza del Sindaco.

La polizia locale sarà impegnata a multare chi chiede l’elemosina o fa accattonaggio ma anche chi passeggia scalzo o addirittura in costume da bagno. Mentre le sanzioni da 500 euro quasi certamente inibiranno comportamenti poco consoni al bogo dei Vip, meno comprensibile come un mendicante potrà saldare la sanzione non disponendo di “valuta”.

Per tutelare la vocazione turistica del borgo non si potrà chiedere l’elemosina nei parcheggi pubblici, sul molo Umberto I ma neppure accanto alle chiese dove si predica la carità cristiana.

Brutte notizie anche per i turisti squattrinati o che pensano di trascorrrere qualche ora nel borgo dei Vip magari consumando un panino ed una birretta seduti su una panchina o all’ombra di uno scoglio.

L’ordinanza vieta anche di bivaccare consumando alimenti, di sedersi a terra, su panchine e muretti e di detenere qualunque sostanza alcolica.

Multe da 25 a 500 euro anche per chi cammina scalzo nel borgo e per chi gira in costume da bagno.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]